Прокуратура требует возвращения учебному заведению 230 га земли

Ранее установлено, что Государственное профессионально-техническое учебное заведение в 2018 году заключило с местным предприятием договор о выполнении на указанных землях комплекса работ по обработке почвы и выращивания сельскохозяйственной продукции на условиях подряда. Однако прокуратурой установлено, что под видом этой сделки самом деле скрыто аренду земли, что является нарушением требований земельного законодательства.
Сейчас открыто производство, иск находится на рассмотрении суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
На Сумщине после вмешательства прокуратуры в коммунальную собственность возвращены земельные участки площадью 226 га и стоимостью 54 млн грн...
После вмешательства прокуратуры в государственную собственность возвращено 33 га земли стоимостью более 6,6 млн грн....
Прокуратура настаивает на признании недействительным договора, согласно которому 31 га школьной земли фактически переданы в аренду предпринимателю....
Прокуратура оспаривает передачу в аренду земельного участка в пределах Сум стоимостью 1,5 млн грн без проведения торгов....
Конотопской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области подано исковое заявление о возвращении в государственную собственность земельных участков общей площадью...