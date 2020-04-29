Прокуратура требует возвращения учебному заведению 230 га земли Роменской местной прокуратурой в интересах государства в Хозяйственный суд Сумской области заявлен иск о признании недействительным договора подряда и возврата учебному заведению земельных участков государственной собственности общей площадью 230 га и стоимостью около 16,7 млн грн.

Ранее установлено, что Государственное профессионально-техническое учебное заведение в 2018 году заключило с местным предприятием договор о выполнении на указанных землях комплекса работ по обработке почвы и выращивания сельскохозяйственной продукции на условиях подряда. Однако прокуратурой установлено, что под видом этой сделки самом деле скрыто аренду земли, что является нарушением требований земельного законодательства.

Сейчас открыто производство, иск находится на рассмотрении суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.