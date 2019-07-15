Кабмин утвердил окончательный формат громад в Сумской области: Больших Сум не будет Правительство утвердило Перспективный план создания объединенных территориальных громад в Сумской области.

Об этом написал эксперт по реформированию местного самоуправления и реформы децентрализации в Украине Александр Хоруженко.

«Дембель с одной стороны. Это моя собственная история, которая началась 1 августа 2016 года. Масса нервов, людей, эмоций, денег и желаний. С другой стороны мы планировали другой финал. Более эффективную, конкурентную и современную модель громад в области.

При этом я доволен и считаю, что Правительство приняло справедливое решение по отношению к активности и особенно бездействия многих игроков.

Создается 51 громада базового уровня. «Больших Сум» не будет, к городу присоединится только Песчаное, Битица, Чернеччина и Стецьковка. Косовщина присоединена к Степановке. Создается Садовская громада, одна из самых абсурдных в области.

Будут большие Роменская городская, Тростянецкая городская, Шосткинская городская, Кролевецкая городская и Лебединская городская ОТГ.

А вот Конотопской и Ахтырской городских крупных громад не будет. Не хватило лоббистов.

Глухов как всегда обхитрил сами себя. Но это уже традиция, это уже даже стало выглядеть стильно.

Есть ряд никому ненужных решений, но они были представлены действующим прокурором / главой Сумской ОГА в качестве проекта, а Правительство просто это приняло.

До конца текущей сессии Верховной Рады этот план будет утвержден Постановлением парламента вместе с новыми административными округами (укрупненными районами - авт.), Которые будут созданы взамен существующим 18 районам», - написал он.