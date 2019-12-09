Мэр Сум пообещал отремонтировать фасад здания, в котором расположена городская галерея Об этом говорится на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«Сегодня утром по дороге на работу осмотрел одну из центральных улиц - Соборную.

Владельцы домов улицы должны отремонтировать их фасады - это наше обязательное требование (которому уже лет 6 – Ред.). Некоторые из них уже это сделали, но большинство ремонты еще не начинали. Понимаю, что этому помешали карантин, но он постепенно отменяются. Поэтому владельцам время взяться за эту работу.

Часть ремонта мы берем на себя. В частности, восстановим фасад дома №27 - там расположена муниципальная галерея.

Впереди также работа по восстановлению исторических кварталов города - это одно из наших задач», - говорится в сообщении.

Депутат Сумского горсовета, директор КУ «Агенции промоция «Сумы», к которой относится городская галерея, Юлия Левченко отозвалась на такое обещание мэра: «Приятная неожиданность, похоже, в этом году фасад дома, где находится Сумская городская галерея и Агенция промоции «Сумы» будет восстановлен! На самом деле за последние три года мной было подано около десятка обращений и запросов по этому поводу, доходило до того, что при сильном ветре части фасада падали просто посетителям на головы. Состояние фасада здания находится в аварийном состоянии и угрожает жизни сумчан, не говоря уже об эстетическом виде».