В Глухове уволили гендиректора городской больницы, который прославился на всю Украину голодовкой На сессии Глуховского городского совета, которая состоялась сегодня, 20 мая, депутаты проголосовали за досрочное расторжение контракта с генеральным директором медучреждения Анатолием Кияшко.

Такое предложение на рассмотрение сессии инициировала комиссия горсовета по вопросам здравоохранения, материнства и детства, образования, физкультуры и спорта, семьи и молодежи и социальной защиты населения (председатель Лариса Громак докладывала на сессии). Депутаты тщательно изучили ситуацию, которая сложилась в больнице в последнее время. В частности, скандал с неправильно переданными статистическим данным в НСЗУ за подписью гендиректора, что привело к недополучению средств больницей и, как результат, невыплату зарплаты медикам в соответствующие строки. Но это была далеко не единственная претензия. Например, до сих пор не проведены работы в приемном отделении, средства, выделенные из городского бюджета не использованы, а срок исполнения истекает через несколько дней.

Как отметил секретарь Глуховского городского совета Юрий Бурлака, несмотря на критическую ситуацию в больнице по различным вопросам и направлениям, А. Кияшко течение последних двух месяцев практически не сотрудничал с властью, не искал пути решения проблем, абсолютно дистанцировался. Правда, анонсировал голодание, закрывшись в больничной палате. Проект решения поддержали все 20 депутатов, которые были зарегистрированы.

Самого А. Кияшко как депутата не было - сообщили, что он находится на больничном. Поэтому в решении прописано «уволить с должности в первый рабочий день после выхода с больничного». Кто займет должность генерального директора в будущем, станет известно после конкурса, который городской совет намерен объявить в ближайшее время и провести максимально публично. Кстати, претендовать на эту должность по закону имеет право не только врач по образованию, но и экономист, юрист и др., так как это должность менеджера. Лечебным делом в больнице занимается медицинский директор.

А до этого времени и.о. генерального директора КНП «Глуховская городская больница» будет врач Сергей Носков. За его назначение проголосовали все депутаты. На время исполнения обязанностей генерального директора Сергею Носкову предоставлено право совершать действия от имени юридического лица КНП «Глуховская городская больница», пишет Неделя.