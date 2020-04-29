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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54235

На Сумщине полиция поймала «семейный дуэт» воров

Работники полиции выяснили, что садовые домики жителей одного из сел Кролевецкого района обчистили двое местных жителей, отец и сын.

В Кролевецкое отделение полиции с заявлениями о кражах обратились двое жителей одного из сел района. Они рассказали: неизвестные воры за время их отсутствия похитили телеприемники и тюнеры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попали двое местных мужчин - отец и сын. У них дома полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество обоих заявителей. Сами же злоумышленники объяснили свои действия необходимостью в деньгах.

В отношении подозреваемых в полиции открыли уголовные производства по ч.3. 185 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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