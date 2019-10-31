На Сумщине погибли озимые на 1783 га По имеющейся информации по сельскохозяйственным предприятиям Бурынского, Глуховского, Лебединского, Недригайловского, Ахтырского и Шосткинского районов погибло озимых культур на площади 1783 гектара.

Об этом сегодня, 20 мая, во время брифинга в Сумской ОГА сообщил директор областного Департамента агропромышленного развития Александр Маслак.

По его словам, на компенсацию потерь, связанных с гибелью озимых культур, в соответствии с составленным актам обследования посевов, в Минэкономики представлена информация по Лебединскому и Бурынскому районам.