На Сумщине погибли озимые на 1783 га

Об этом сегодня, 20 мая, во время брифинга в Сумской ОГА сообщил директор областного Департамента агропромышленного развития Александр Маслак.
По его словам, на компенсацию потерь, связанных с гибелью озимых культур, в соответствии с составленным актам обследования посевов, в Минэкономики представлена информация по Лебединскому и Бурынскому районам.
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