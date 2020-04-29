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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:55705

Карантин в Украине продлили на месяц, но заметно ослабили

В Украине приняли решение продлить карантин до 22 июня, однако уже с 22 мая большинство серьезных ограничений будут сняты.

По решению правительства, с 22 мая по 22 июня на территории Украины будет действовать адаптивный карантин, меры которого будут ослаблять или ужесточать каждые семь дней. Все будет зависеть от ситуации в регионах.
Какие условия должны выполнять регионы для снятия ограничений:

- инцидентность – заболеваемость за последние семь дней на 100 тыс. населения;

- заполненность коек в больницах, которые лечат коронавирус (не должна превышать 50%);

- количество тестирований, проводимых в каждом регионе – больше 12 000 на 100 тыс. населения за последние семь дней.

"Ослабление применяется и прекращается на территории региона на основании решения ТЭБ и ЧС. Ведение именно адаптивного карантина позволит нам полностью контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Украине", – сказал во время заседания правительства глава Минздрава Максим Степанов.

Что начнет работу в Украине с 22 мая:

- городской и пригородный транспорт;

- гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов);

- позволят проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей);

- церковные службы (не более одного человека на 10 м²).

Кроме того, с 25 мая, если позволит эпидемическая ситуация, в стране откроют метро и возобновят работу детских садов.

Как в Украине возобновят работу транспорта:

- с 22 мая – регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;

- с 25 мая – перевозки пассажиров в метро;

- с 1 июня – железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

- с 1 июня – межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом (в случае осуществления перевозки в регион, в котором не действуют ослабления противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадке пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади);

- с 15 июня – принятие и отправка воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

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