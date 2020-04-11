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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах использованные маски и перчатки выбрасывают просто на полигон (видео)

Медицинские маски и резиновые перчатки, которые используют за пределами медучреждений в Сумах, не утилизируют.

А везут на полигон. Больницы города имеют договора со спецпредприятием, которое утилизируют такие отходы, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Весь мусор, который собирается в Сумах, вывозят на полигон в Великом Бобрике, в 30 км от областного центра. Именно туда сейчас везут и использованные средства индивидуальной защиты горожан, говорит директор предприятия, которое занимается полигоном.

№У меня утилизации, как услуги, нет. Только - захоронения ТБО, которые привозят из города. Если в пакете, который приехал на полигон, была маска, то мы ее захоронили, как и другие ТБО. Отдельно рейсов с масками или перчатками ко мне не поступает, потому что я не имею права на утилизацию», - рассказал директор КП «Сумыжилкомсервис» Богдан Здельник.

О правилах выбрасывания средств защиты рассказали в Госпродпотребслужбе.

«Вирус может выживать на тканях до 8 часов, поэтому мы кладем маску в полиэтиленовый пакет. Если у нас одноразовая маска или перчатки, то выбрасывать в урну непосредственно не рекомендуется. Мы снимаем маску внешней частью внутрь, заворачиваем в листок бумаги и выбрасываем в урну. В течение того времени до очистки вирус в ней инактивируется, и дальше будет безопасное удаление. Субъекты хозяйствования, крупные магазины, собирают в отдельную емкость, пакет, и также это время проходит, и его безопасно удаляют. Они не представляют опасности», - рассказала начальница управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко.

Безопасно для окружающей среды выбрасывать маски, говорит эколог Сергей Шевченко:

«Если их выбрасывают в мусорный бак, то их на полигон отвозят и утилизируют там. Здесь нет проблем. Это, когда начинают сжигать, то выделяются такие вещества, как диоксины».

Как ведут себя со средствами защиты медики рассказали в детской больнице города. Светлана - медицинская сестра, имеет дело с инфекционными больными.

«После того, как осмотрел врач, и ребенка отправили в отделение, он раздевается в предбаннике, принимает душ. Вещи замачиваем. У нас есть два бокса - один для комбинезонов, а другой - для использованных очков, шапочек, масок, перчаток. Все замачивается на полчаса. Потом прополаскивается, собирается в пакеты и утилизируется», - рассказала медсестра Светлана Соболева.

Последний раз из больницы вывозили использованы медицинские отходы неделю назад.

«Все шприцы, все системы, иглы, перчатки, подлежат такому виду утилизации. Есть договор с фирмой, имеющей на это лицензию. Вывозят в зависимости от накопления, не реже 2 раз в год, а так - бывает ежеквартально. Сохраняются все в отдельном помещении , доступа к которому нет посторонним лицам», - рассказала главная медсестра детской клинической больницы Татьяна Шпирко.

Общество Маски Полигон

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