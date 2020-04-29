В Сумах водитель-иностранец едва не протаранил патрульный автомобиль (видео) Ночью на проспекте Михаила Лушпы водитель транспортного средства Mercedes едва не спровоцировал ДТП со служебным автомобилем патрульной полиции.

После остановки, тот даже не понял, что произошло. Более того, был уверен, что ничего не нарушил.

Инспекторы показали мужчине видео регистратора, где было снято, как во время перестроения вправо, он не предоставил преимущество в движении патрульным и заставил их резко затормозить, чтобы избежать столкновения.

«Зеркало сломалось немного. Здесь просто трещина», - именно так пытался оправдать свой маневр на дороге иностранец.

На мужчину патрульные составили административный материал по ч. 4 ст. 122 (Создание аварийной обстановки) КоАП. Решение будет принимать суд.

Напомним: за создание аварийной обстановки установлена административная ответственность - штраф в размере 680 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.