На Сумщине плюс один случай коронавируса Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

На утро 21 мая в Сумской области подтверждено уже 165 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (за сутки добавился один случай). Также известно, что за сутки вылечились двое, теперь таких 102, болеют 59.