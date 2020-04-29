На Сумщине плюс один случай коронавируса

На утро 21 мая в Сумской области подтверждено уже 165 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 (за сутки добавился один случай). Также известно, что за сутки вылечились двое, теперь таких 102, болеют 59.
После четырех дней падения второй день подряд в Украине наблюдается рост новых случаев заболевания коронавирусом....
Теперь в Сумах половина пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная болезнь с COVID-19, уже здорова....
По состоянию на 21 мая в Сумской области 165 случаев заболевания COVID-19....
Об этом сегодня, 20 мая, в Фейсбуке сообщил главный врач КНП «Кролевецкая ЦРБ» Сергей Побывайло....
Во вторник, 19 мая, вступил в силу закон, предусматривающий массовое тестирование на коронавирус....