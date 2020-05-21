Стало известно, где на Сумщине новый случай коронавируса По состоянию на 21 мая в Сумской области 165 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в области зафиксировано 1 случай коронавирусной инфекции в Сумском районе. Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 102 человека, из них 2 - за прошедшие сутки (г. Сумы).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания, в Сумском районе – 12, г. Ахтырка - 4, г. Конотоп – 14, Конотопский район – 26, м. Кролевец – 23, Кролевецкий район - 8, г. Шостка - 14, Тростянецкий район - 2, Роменский район - 2, Недригайловский район - 1, г. Белополье - 1, г. Ромны - 7, Глуховский район - 2, г. Глухов - 5, г. Бурынь - 1, Ахтырский район - 1.