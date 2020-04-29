В Сумах вылечились от коронавируса еще двое Теперь в Сумах половина пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная болезнь с COVID-19, уже здорова.

По состоянию на 21 мая в Сумской области 165 случаев заболевания COVID-19. Из них 102 уже вылечились. За прошедшие сутки выписаны 2 человека – оба в Сумах.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания (21 выхдровел), в Сумском районе – 12 (0 ), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп – 14 (11), Конотопский район – 26 (24, 2 умерло), Кролевецкий район - 31 (26, 2 умерло), г. Шостка – 14 (9), Тростянецкий район – 2 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (0 ), г. Белополье – 1 (1), г. Ромны – 7 (2), Глуховский район – 2 (0 ), г. Глухов – 5 (1), г. Бурынь – 1 (0 ), Ахтырский район – 1 (0 ).