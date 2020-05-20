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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине накрыли домашнюю нарколабораторию

На Сумщине задержан мужчина, который по месту жительства устроил нарколабораторию по изготовлению амфетамина для продажи.

Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении 46-летнему мужчине, который из полученных преступным путем компонентов изготавливал наркотики с целью дальнейшего сбыта.

Установлено, что подозреваемый через компанию, предоставляющую услуги экспресс-доставки, систематически получал из г. Киев прекурсоры, из которых по месту своего жительства в г. Шостка изготавливал психотропное вещество амфетамин. Часть изготовленного в качестве оплаты за прекурсоры отправлял поставщику в столицу. Остальные психотропы реализовывал заинтересованным лицам.

В частности задокументирован факт получения подозреваемым около 400 г порошкообразного вещества желтого цвета. Через некоторое время он отправил по тому же адресу 9 зип-пакетов с уже изготовленнім порошкообразным веществом общим весом 93,7 г.

Подозреваемого после длительного документирования его преступной деятельности задержали сотрудники полиции совместно с СБУ под процессуальным руководством прокуратуры 14 мая 2020 года непосредственно во время очередной попытки отправить под измененными анкетными данными посылку в г. Киев. В изъятой картонной коробке правоохранители обнаружили 60 г порошкообразного вещества белого цвета. В то же время по месту жительства мужчины обнаружено и изъято оборудование для изготовления наркотиков.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 311 и ч.ч. 1, 2 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропных веществ, а также незаконное изготовление, хранение и пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества, совершенное повторно) УК Украины. По ходатайству прокуратуры решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Все изъятые вещества направлены на экспертное исследование, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Нарколог Наркотики

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