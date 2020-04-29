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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:014099

Ситуация с коронавирусом в Украине: снова рост

После четырех дней падения второй день подряд в Украине наблюдается рост новых случаев заболевания коронавирусом.

На утро 21 мая подтверждено 19706 случаев COVID-19, из них 6227 выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев. Всего в Украине исследовано 257 890 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1405 детей и 3833 медиков. На амбулаторном лечении 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6205 человек, из них 239 детей и 701 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 249 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человека, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели)

- Волынская обл. - 698 (172 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел)

- Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели)

- Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели)

- Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели)

- г. Киев - 2475 (315 выздоровели)

- Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели)

- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)

- Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели)

- Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел)

- Одесская обл. - 806 (99 выздоровели)

- Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1287 (449 выздоровели)

- Сумская обл. - 165 (102 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели)

- Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели)

- Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели)

- Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели)

- Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).

Общество Коронавирус

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