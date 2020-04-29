Сумщина опустилась на пятое место по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 21 мая на Сумщине 102 человека из 165 вылечились от коронавируса.

По проценту вылечившихся к общему числу заболевших Сумская область сейчас на пятом месте. За сутки в пятерку, сразу на второе место, ворвалась Луганщина. Десятка лидеров выглядит так: - Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели) – 80,1% - Луганская обл. - 43 (33 выздоровели) – 76,7% - Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели) – 76,3% - Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели) – 73,8% - Сумская обл. - 165 (102 выздоровели) – 61,8%