Сумщина опустилась на пятое место по проценту выздоровевших от коронавируса

По проценту вылечившихся к общему числу заболевших Сумская область сейчас на пятом месте. За сутки в пятерку, сразу на второе место, ворвалась Луганщина.
Десятка лидеров выглядит так:
- Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели) – 80,1%
- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели) – 76,7%
- Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели) – 76,3%
- Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели) – 73,8%
- Сумская обл. - 165 (102 выздоровели) – 61,8%
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