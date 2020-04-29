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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:09804

Сумщина опустилась на пятое место по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 21 мая на Сумщине 102 человека из 165 вылечились от коронавируса.

По проценту вылечившихся к общему числу заболевших Сумская область сейчас на пятом месте. За сутки в пятерку, сразу на второе место, ворвалась Луганщина.

Десятка лидеров выглядит так:

- Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели) – 80,1%

- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели) – 76,7%

- Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели) – 76,3%

- Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели) – 73,8%

- Сумская обл. - 165 (102 выздоровели) – 61,8%

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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