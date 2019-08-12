В Тростянце будут играть в мини-футбол уже на выходных «Лига Тростянец» по мини-футболу возвращается.

Уже в субботу, 23 мая, в Тростянце будут сыграны матчи 3-го и 4-го тура «Лиги Тростянец». Об этом сообщил глава ОО «Спорт Троcтянетчины» Руслан Бова. «Будем ускоряться с проведением турнира - играть по два тура в неделю. К сожалению, без болельщиков. Планируем завершить турнир 13 июня», - сказал Руслан Бова пресс-службе Ассоциации футбола Сумкой области.