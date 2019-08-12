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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24313

В Тростянце будут играть в мини-футбол уже на выходных

«Лига Тростянец» по мини-футболу возвращается.

Уже в субботу, 23 мая, в Тростянце будут сыграны матчи 3-го и 4-го тура «Лиги Тростянец».

Об этом сообщил глава ОО «Спорт Троcтянетчины» Руслан Бова.

«Будем ускоряться с проведением турнира - играть по два тура в неделю. К сожалению, без болельщиков. Планируем завершить турнир 13 июня», - сказал Руслан Бова пресс-службе Ассоциации футбола Сумкой области.

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