В Тростянце будут играть в мини-футбол уже на выходных

Уже в субботу, 23 мая, в Тростянце будут сыграны матчи 3-го и 4-го тура «Лиги Тростянец».
Об этом сообщил глава ОО «Спорт Троcтянетчины» Руслан Бова.
«Будем ускоряться с проведением турнира - играть по два тура в неделю. К сожалению, без болельщиков. Планируем завершить турнир 13 июня», - сказал Руслан Бова пресс-службе Ассоциации футбола Сумкой области.
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