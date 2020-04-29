Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:17638

В Сумах открыли уголовное дело по ДТП с пострадавшим

Утром 20 мая на улице 20 лет Победы в городе Сумы 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-21112, не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда 66-летний мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы. Автомобиль с места происшествия изъято и помещено на штрафную площадку.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

По тематике

Сегодня 13:45

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции

Следователи Роменского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины относительно 52-летнего жителя соседнего района,...

Сегодня 09:15

В Сумах водитель-иностранец едва не протаранил патрульный автомобиль (видео)

Ночью на проспекте Михаила Лушпы водитель транспортного средства Mercedes едва не спровоцировал ДТП со служебным автомобилем патрульной полиции....

Вчера 14:23

Сумська поліція закликає водіїв та пішоходів бути обачними на дорозі

Аби уникнути дорожньо-транспортну події, поліцейські радять беззаперечно дотримуватися правил дорожнього руху і користуватися додатковими засобами безпеки....

В Сумах сбили пенсионера
Вчера 12:02

В Сумах сбили пенсионера

Автопроисшествие произошло сегодня, 20 мая, около 7 часов утра на улице 20 лет Победы....

18.05.2020 15:24

В Сумах в аварии пострадал водитель «Мерседеса» (видео)

В результате столкновения двух авто травмирован один из водителей....

Новости

На Сумщине плюс один случай коронавируса
Сегодня 09:21
Карантин в Украине продлили на месяц, но заметно ослабили
Вчера 18:55
На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции
Сегодня 13:45
Сумские пограничники задержали двух молдован, которые пытались незаконно попасть в Россию
Сегодня 13:27
Губернатор Сумщины продолжает стягивать прокурорские кадры в облгосадминистрацию
Сегодня 13:19
На Сумщине разоблачили международный канал торговли людьми
Сегодня 13:15
МОН ухвалило дати ЗНО-2020
Сегодня 13:12
Коронавирус обнаружили у человека в селе Великие Вильмы Сумского района
Сегодня 12:57
Сумчани святкують День вишиванки онлайн (оновлюється)
Сегодня 12:49
В Конотопе неправильный ремонт кровли гимназии привел к убыткам в 800 тысяч
Сегодня 12:36
Сезон для «Альянса» завершился
Сегодня 12:25
Ринок праці Сумщини жвавішає
Сегодня 11:57
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.