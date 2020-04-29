В Сумах открыли уголовное дело по ДТП с пострадавшим Утром 20 мая на улице 20 лет Победы в городе Сумы 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-21112, не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда 66-летний мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы. Автомобиль с места происшествия изъято и помещено на штрафную площадку. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.