В Сумах открыли уголовное дело по ДТП с пострадавшим

В результате наезда 66-летний мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы. Автомобиль с места происшествия изъято и помещено на штрафную площадку.
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