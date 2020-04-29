Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:48478

В Ромнах горела 9-этажка

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире 9-этажки.

20 мая в 10:16 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Гетмана Мазепы в г. Ромны. О пожаре сообщила соседка, которая почувствовала резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что на кухне трех комнатной квартиры горят вещи домашнего обихода и мебель, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные квартиры. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 10:20 возгорание локализовали, а в 10:26 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар

По тематике

В Сумах сгорела «Таврия» (+видео)
19.05.2020 19:24

В Сумах сгорела «Таврия» (+видео)

Сегодня, 19 мая, возле автовокзала в Сумах горела «Таврия»....

В Сумах чуть не сгорел грузовик
19.05.2020 13:14

В Сумах чуть не сгорел грузовик

18 мая в 15:37 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании мусора по ул. Тополянская в г. Сумы....

На Сумщине во время пожара пострадал хозяин дома
15.05.2020 15:10

На Сумщине во время пожара пострадал хозяин дома

Сегодня, 15 мая, в 5:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в с. Малый Самбор Конотопского...

Крыша на ул. Леваневского, 4 сгорела по вине интернет-провайдера?
13.05.2020 12:30

Крыша на ул. Леваневского, 4 сгорела по вине интернет-провайдера?

Об этом сообщил на сессии Сумского горсовета сегодня, 13 мая, депутат Игорь Перепека....

13.05.2020 12:17

В Тростянце горел грузовик с углем

Пожарные ликвидировали пожар в грузовике с древесным углем....

Новости

На Сумщине плюс один случай коронавируса
Сегодня 09:21
Карантин в Украине продлили на месяц, но заметно ослабили
Вчера 18:55
На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции
Сегодня 13:45
Сумские пограничники задержали двух молдован, которые пытались незаконно попасть в Россию
Сегодня 13:27
Губернатор Сумщины продолжает стягивать прокурорские кадры в облгосадминистрацию
Сегодня 13:19
На Сумщине разоблачили международный канал торговли людьми
Сегодня 13:15
МОН ухвалило дати ЗНО-2020
Сегодня 13:12
Коронавирус обнаружили у человека в селе Великие Вильмы Сумского района
Сегодня 12:57
Сумчани святкують День вишиванки онлайн (оновлюється)
Сегодня 12:49
В Конотопе неправильный ремонт кровли гимназии привел к убыткам в 800 тысяч
Сегодня 12:36
Сезон для «Альянса» завершился
Сегодня 12:25
Ринок праці Сумщини жвавішає
Сегодня 11:57
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.