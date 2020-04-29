В Ромнах горела 9-этажка Пожарные ликвидировали возгорание в квартире 9-этажки.

20 мая в 10:16 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Гетмана Мазепы в г. Ромны. О пожаре сообщила соседка, которая почувствовала резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что на кухне трех комнатной квартиры горят вещи домашнего обихода и мебель, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные квартиры. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 10:20 возгорание локализовали, а в 10:26 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.