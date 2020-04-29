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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:57210

Ринок праці Сумщини жвавішає

Про те, що ринок праці Сумщини поступово оговтується після короновірусу та виходить з рецесії, свідчать оперативні цифри, які надав обласний центр зайнятості.

Приміром, за період з 18 по 20 травня цього року за сприяння служби зайнятості працевлаштовані 109 вчорашніх безробітних.

64 особи працевлаштовані в сільськогосподарські підприємства. Зокрема, найбільше прийняли на роботу людей ТОВ  Агрофірма «Псел» Краснопільського, ТОВ «Вир агро» Білопільського, ПСП агрофірма «Десна» Охтирського районів. Це, здебільшого, водії, трактористи, вантажники, підсобні робітники.

23 особи  знайшли себе у сфері обслуговування. Скажімо ФОП «Лепех М.М.» із Шостки активно залучало до себе продавців. Інші підприємства потребували менеджерів, керуючих магазинами тощо.

12 чоловік поповнили лави будівельників: ТОВ будівельна компанія «Сумиславбуд», ТОВ «Будівельна компанія Укрбудпром». Вони продовжують шукати серед тих, хто у свій час втратив роботу, фахових спеціалістів.

5 осіб знайшли застосування своїм навичкам та вмінням у державному  управлінні.

Як ми раніше повідомляли, спеціалісти обласної служби зайнятості протягом дії карантину працевлаштували 3300 шукачів роботи.

Фахівці служби зайнятості щодня опрацьовують до 150 пакетів документів, які роботодавці подають до служби зайнятості на отримання допомоги по частковому безробіттю для своїх працівників. На таку допомогу області виділено 108 млн. грн. Працівники вже отримали перший мільйон гривень компенсації за вимушений карантин. На сьогодні 1300 роботодавців надіслали такі пакети документів - показник найвищий серед регіонів України. Уже прийняті 800  позитивних рішень по виплаті цього виду допомоги. Її розмір на 1 працюючого - від 1,6 до 4,7 тис. грн.

 
Общество Рынок труда Служба занятости

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