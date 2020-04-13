Сезон для «Альянса» завершился

Сегодня, 21 мая, на встрече в Киеве большинство представителей клубов Второй лиги проголосовали за досрочное завершение чемпионата Украины.
Причина - пандемия коронавируса и двухмесячный карантин, который потянул за собой большие финансовые убытки каждого клуба. В то же время, чтобы возобновить тренировки с соблюдением условий карантина и организацию матчей в тех же условиях, у клубов нет средств.
Поэтому представители 14 команд проголосовали за досрочное завершение чемпионата во Второй лиге. Еще 5 высказались против, а 1 воздержался.
Вопрос перехода команд между лигами будет решаться сегодня после завершения голосования о доигрывании чемпионата в Первой лиге.
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