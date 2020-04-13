Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25274

Сезон для «Альянса» завершился

Сумская команда завершила сезон на третьем месте в группе, но рассчитывала за весну подняться.

Сегодня, 21 мая, на встрече в Киеве большинство представителей клубов Второй лиги проголосовали за досрочное завершение чемпионата Украины.

Причина - пандемия коронавируса и двухмесячный карантин, который потянул за собой большие финансовые убытки каждого клуба. В то же время, чтобы возобновить тренировки с соблюдением условий карантина и организацию матчей в тех же условиях, у клубов нет средств.

Поэтому представители 14 команд проголосовали за досрочное завершение чемпионата во Второй лиге. Еще 5 высказались против, а 1 воздержался.

Вопрос перехода команд между лигами будет решаться сегодня после завершения голосования о доигрывании чемпионата в Первой лиге.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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