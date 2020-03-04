МОН ухвалило дати ЗНО-2020

Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня і завершиться 17 липня.

25 червня – тестування з математики;

30 червня – з української мови і літератури;

2 липня – з фізики;

6 липня – з іспанської, німецької, французької мов;

7 липня – з англійської мови;

9 липня – з історії України;

13 липня – з біології;

15 липня – з географії;

17 липня – з хімії.

До 4 червня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Результати основної сесії будуть відомі до 29 липня.

Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня. Результати додаткової сесії підрахують до 14 серпня.