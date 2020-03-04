МОН ухвалило дати ЗНО-2020

Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня і завершиться 17 липня.
25 червня – тестування з математики;
30 червня – з української мови і літератури;
2 липня – з фізики;
6 липня – з іспанської, німецької, французької мов;
7 липня – з англійської мови;
9 липня – з історії України;
13 липня – з біології;
15 липня – з географії;
17 липня – з хімії.
До 4 червня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Результати основної сесії будуть відомі до 29 липня.
Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня. Результати додаткової сесії підрахують до 14 серпня.
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