Сумчани святкують День вишиванки онлайн (оновлюється)

Параду цього року нема через карантин, тож сумчани активно виклаютоь свої світлини у соцмережах.
Сьогодні, 16 травня, на стадіоні школи № 12 пройшов флешмоб, у якому брали участь як учні, так і вчителі....
В канун Всемирного Дня вышиванки глуховчане украсили стометровку ярким орнаментом....
17 мая именины празднуют: Татьяна, Антон, Афанасий, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Пелагея....
Сегодня, 18 мая, в День вышиванки все руководители областного депутатского корпуса и работники исполнительного аппарата пришли на работу в национальной...
19 мая в Сумской школе № 27 прошла акция «Одягни вишиванку» ко Всеукраинскому дню вышиванки.... 1