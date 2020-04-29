Коронавирус обнаружили у человека в селе Великие Вильмы Сумского района

Об этом по телефону рассказала врач-эпидемиолог отделения эпиднадзора областного лабораторного центра Валентина Моренец. Всего на 21 мая в области зафиксировано 165 случаев коронавируса. Из них 102 человека выздоровели, четыре – умерли, пишет UA:СУМИ.
За сутки выздоровления подтвердили у двух человек в Сумах.
По новому случаю в селе Великие Вильмы Валентина Моренець сообщила:
«Это - семейный очаг, в котором заболела один человек. И второй человек - с подозрением. Все они находятся на самоизоляции».
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