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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15303

На Сумщине разоблачили международный канал торговли людьми

Оперативные сотрудники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками следственного управления ГУНП в г. Киев обнаружили организованную группу лиц, которая причастна к вербовке и перемещения в Российскую Федерацию граждан Украины для осуществления противоправной деятельности, связанной с незаконным распространением наркотических средств.

Правоохранители установили, что указанная группа лиц путем обмана под предлогом легального трудоустройства в службе курьерской доставки осуществила вербовку и перемещения в РФ 12 граждан Украины. Уже на территории РФ наших соотечественников, угрожая расправой, заставляли распространять наркотические средства. В дальнейшем за такую противоправную деятельность украинцы были задержаны правоохранительными органами РФ и приговорены к лишению свободы.

Сейчас четырем участникам преступной организованной группы сообщено о подозрении в совершении 12-ти уголовных правонарушений, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на привлечение всех членов указанной организованной преступной группы к ответственности, сообщает Сумской погранотряд.

Право Торговля людьми

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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