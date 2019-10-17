На Сумщине разоблачили международный канал торговли людьми Оперативные сотрудники Сумского пограничного отряда совместно с сотрудниками следственного управления ГУНП в г. Киев обнаружили организованную группу лиц, которая причастна к вербовке и перемещения в Российскую Федерацию граждан Украины для осуществления противоправной деятельности, связанной с незаконным распространением наркотических средств.

Правоохранители установили, что указанная группа лиц путем обмана под предлогом легального трудоустройства в службе курьерской доставки осуществила вербовку и перемещения в РФ 12 граждан Украины. Уже на территории РФ наших соотечественников, угрожая расправой, заставляли распространять наркотические средства. В дальнейшем за такую противоправную деятельность украинцы были задержаны правоохранительными органами РФ и приговорены к лишению свободы.

Сейчас четырем участникам преступной организованной группы сообщено о подозрении в совершении 12-ти уголовных правонарушений, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) УК Украины.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на привлечение всех членов указанной организованной преступной группы к ответственности, сообщает Сумской погранотряд.