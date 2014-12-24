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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19640

Губернатор Сумщины продолжает стягивать прокурорские кадры в облгосадминистрацию

Кабмин согласовал назначение Татьяны Мироненко на должность заместителя главы Сумской ОГА.

Об этом в своем телеграм-канале сегодня, 21 мая, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним: 24 марта Татьяну Мироненко назначили на должность советника главы Сумской ОГА.

До этого она работала ведущим инспектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции областного центра занятости. До октября 2016-го она занимала должность заместителя прокурора Сумской области.

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Политика Татьяна Мироненко

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