Сумские пограничники задержали двух молдован, которые пытались незаконно попасть в Россию 20 мая недалеко от госграницы в районе с. Новенькое в Сумском районе пограничники задержали двух граждан Молдовы.

Правонарушители в пешем порядке пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России вне установленных пунктов пропуска. Сейчас иностранцы задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины им грозит административная ответственность по ст. 202 и ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.