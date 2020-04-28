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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:27229

Сумские пограничники задержали двух молдован, которые пытались незаконно попасть в Россию

20 мая недалеко от госграницы в районе с. Новенькое в Сумском районе пограничники задержали двух граждан Молдовы.

Правонарушители в пешем порядке пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России вне установленных пунктов пропуска.

Сейчас иностранцы задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины им грозит административная ответственность по ст. 202 и ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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