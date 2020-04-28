Сумские пограничники задержали двух молдован, которые пытались незаконно попасть в Россию

Правонарушители в пешем порядке пытались незаконно пересечь российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России вне установленных пунктов пропуска.
Сейчас иностранцы задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За нарушение пограничного режима и за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины им грозит административная ответственность по ст. 202 и ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Их дальнейшую судьбу решит суд.
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