На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции Следователи Роменского отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины относительно 52-летнего жителя соседнего района, который хотел «решить вопрос» по непривлечению его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

20 мая около 16:00 в дежурную часть Роменского отдела полиции от местных жителей поступило сообщено о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в центре города. Правоохранители выехали на место происшествия. За рулем автомобиля, который выехал за пределы дороги и сбил рекламный сити-лайт, находился 52-летний житель соседнего района. В салоне в качестве пассажира находился владелец легковушки. Во время общения у обоих были обнаружены явные признаки алкогольного опьянения. Этот факт подтвердил специальное устройство «Drager». Поэтому инспекторы сектора реагирования патрульной полиции Роменского отдела полиции составили соответствующие административные материалы.

Правонарушитель, чтобы избежать наказания, сразу предложил полицейским неправомерную выгоду в размере 2000 гривен. Правоохранители неоднократно предупреждали мужчину о недопустимости таких действий и об уголовной ответственности, предусмотренной за предложение и предоставление должностному лицу неправомерной выгоды. Но несмотря на это, тот настаивал на своем.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Роменского отдела полиции и передали видеозаписи с бодикамеры, на которых были зафиксированы неправомерные действия водителя-нарушителя.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок. Проводится досудебное расследование.

Кроме этого, в отношении нарушителя, полицейские составили два административных протокола по ч. 1 ст.1 30 КУоАП (Управление транспортным средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и по ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.