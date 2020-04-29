Транспортное инклюзивное приложение для сумчан с нарушениями зрения уже можно скачать Приложение, созданное с учетом потребностей людей с нарушениями зрения, опубликовано в Google Play.

Приложение Sumy GPS Inclusive создано для КП «Электроавтотранс» по обращению сумчанина Анатолия Сассы. При его помощи пользователи смогут видеть не только коммунальный транспорт, но и частный.

Приложение рассчитано на встроенную функцию TalkBack (но работает и без нее). Позволяет пользователю найти желаемую остановку, проложить к ней пеший маршрут с помощью GoogleMaps, узнать прогноз прибытия транспорта, найти на нужном маршруте целевую остановку и начать отслеживания этой остановки в приложении. При приближении к этой остановке и о прибытии - приложение проинформирует пользователя.

Также приложение удобно для людей с нарушениями движения - интерфейс не содержит мелких элементов. А также им очень удобно пользоваться и людям без инвалидности - приложение достаточно удобно и имеет некоторые функции, которых нет в других приложениях навигации. Скачать приложение можно с GooglePlay по ссылке.