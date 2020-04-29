Служба порятунку закликає сумчан дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті!

Так, з початку року на Сумщині вогонь забрав життя 27 громадян, 26 були травмовані. Рятувальники зазначають, що найчастіше причиною пожеж стає людська недбалість, необережне поводження з вогнем, несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі.
Шановні українці!
Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками.
Зокрема:
Пам'ятайте! Сумлінне дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального періоду – запорука збереження життя!
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області