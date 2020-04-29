Служба порятунку закликає сумчан дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті! Профілактична робота – є одним із методів боротьби з пожежами у житловому секторі, на яких щодня гинуть та травмуються наші співвітчизники.

Так, з початку року на Сумщині вогонь забрав життя 27 громадян, 26 були травмовані. Рятувальники зазначають, що найчастіше причиною пожеж стає людська недбалість, необережне поводження з вогнем, несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі.

Шановні українці!

Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками.

Зокрема:

не паліть у ліжку;

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;

не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

подбайте про захист помешкання при користуванні печами;

при виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення!

Пам'ятайте! Сумлінне дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального періоду – запорука збереження життя!

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області