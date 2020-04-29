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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45176

Служба порятунку закликає сумчан дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті!

Профілактична робота – є одним із методів боротьби з пожежами у житловому секторі, на яких щодня гинуть та травмуються наші співвітчизники.

Так, з початку року на Сумщині вогонь забрав життя 27 громадян, 26 були травмовані. Рятувальники зазначають, що найчастіше причиною пожеж стає людська недбалість, необережне поводження з вогнем, несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі. 

Шановні українці!

Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками.

 

Зокрема:

  • не паліть у ліжку;
  • слідкуйте за станом та справністю електромережі;
  • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;
  • не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
  • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
  • подбайте про захист помешкання при користуванні печами;
  • при виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення!

Пам'ятайте! Сумлінне дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального періоду – запорука збереження життя!

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

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