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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На территории РЛП «Сеймский» незаконно изменили русло реки и срубили деревья

В конце апреля в Госэкоинспекцию в Сумской области поступила жалоба на противоправные действия сотрудников Кролевецкого межрайонного управления водного хозяйства.

Заявитель сообщил, что в с. Камень Кролевецкого района проводится вырубка деревьев и земляные работы у р. Клевень. Для установления указанных фактов инспекция провела внеплановую проверку Кролевецкого МУВХ, во время которой был выявлен ряд грубых нарушений требований природоохранного законодательства.

С выездом на место событий специалистами отдела экологического контроля ПЗФ, лесов и растительного мира было установлено, что указанная в обращении территория является природно-заповедной - относится к Региональному ландшафтному парку «Сеймский». Там, действительно, работники МУВХ сняли почвенный покров на участке площадью почти 0,6 га без необходимого на то разрешения. Также с помощью специальной техники ими проводились дноуглубительные работы, расширение реки за счет ее прибрежно-защитной полосы и искусственное изменение русла Клевень в районе её впадения в р. Сейм.

Как оказалось, никаких разрешительных документов на проведение указанных работ у исполнителей не было. В частности, отсутствует положительное заключение оценки воздействия на окружающую среду и проект для проведения работ на землях водного фонда. Кроме того, дноуглубление русла и дна р. Клевень происходило в период нерестового запрета на проведение подобных работ, что может крайне негативно повлиять на размножение водных биоресурсов.

Также экоинспекторами было установлено, что на указанном участке РЛП «Сеймский» было незаконно удалено 71 сырорастущее дерево. Общая сумма ущерба, нанесенного самовольной порубкой насаждений, составила 133 297 гривен.

Чтобы не допустить дальнейшего уничтожения территории природно-заповедного фонда, работники инспекции вызвали оперативно-следственную группу Кролевецкого отделения полиции, которыми было открыто уголовное производство.

Все выявленные факты преступного вмешательства в природу отражены в акте о внеплановой проверке Кролевецкого МУВХ, который сегодня, 21 мая, вручили представителям водного управления. В ближайшее время инспекция передаст правоохранителям этот акт вместе с расчетами убытков, для приобщения их к материалам уголовного дела.

Право Госэкоинспекция Ландшафтный парк Сеймский

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