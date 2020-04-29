Сумщина успешно прошла проверки соблюдения карантинных требований Комиссия, в состав которой вошли представители Минрегиона, Минздрава, МВД и других государственных структур, проверила соблюдение в Сумской области карантинных требований.

В частности, проверили соблюдение особого режима транспортных перевозок на территории Сумской области, организацию температурного скрининга на контрольных пунктах пропуска граждан. Комиссия также осуществила проверку Роменской и Конотопской ЦРБ и мест обсервации.

Проинспектировано ход работ по восстановлению региональных и местных резервов медицинскими дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты работников медицинских учреждений и обеспечения питанием работников больниц, которые оказывают помощь больным COVID-19.

Проведен мониторинг решений, принятых местными комиссиями ТЭБ и ЧС.

В государственной комиссии по результатам проверки состояния выполнения Сумской облгосадминистрацией задач, определенных законами Украины, актами Кабинета Министров и поручениями Премьер-министра Украины по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 замечаний нет.