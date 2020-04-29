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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:241

Жителів Сумщини запрошують взяти участь у всеукраїнському конкурсі спортивної фотографії

Сюжети світлин мають стосуватися тем спорту, Олімпійського руху та активного спортивного дозвілля. Прийом фотографій на конкурс вже триває за електронною адресою fotokonkurs2020@noc-ukr.org і завершиться 15 жовтня 2020 року

Конкурс проводиться окремо серед наступних категорій: фотографи-професіонали; фотографи-аматори; діти (до 16 років). Усі світлини мають бути пройняті ідеями олімпійського руху. До участі у конкурсі не допускаються фотографії, де зображені прапори, гасла, знаки, символіка тощо політичних партій, а також спиртні та тютюнові вироби.

Всі фотографії, що подаються на Конкурс, мають бути зробленими протягом 2020 року, оригінальними і вільними від прав третьої сторони. Організатор Конкурсу – Національний олімпійський комітет (НОК) України – не несе ніяких зобов’язань щодо будь-яких прав третьої сторони. НОК України не повертає виконавцям заявки (фотографії), що подані на Конкурс. НОК України передаються авторські права на всі фотографії, які надійшли на Конкурс. Організатор зберігає за собою всі права на репродукцію всіх робіт, поданих на Конкурс, без обмеження терміну використання є організатором Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії.

Детальніше з умовами Конкурсу можна ознайомитися на сайті НОК http://noc-ukr.org/about/projects/fotokonkurs/.

Довідково. Конкурс проводиться з метою популяризації та розвитку олімпійського руху, стимулювання творчої, пізнавальної і соціальної активності громадян, підняття престижу українського спорту та залучення населення України до занять спортом.

Спорт
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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