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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумского политзаключенного Дудку, несмотря на нестабильное состояние, перевели из медчасти в колонию

Украинского политзаключенного РФ Владимира Дудку переместили из медицинской части в колонию, однако его состояние здоровья нестабильное.

Об этом в Telegram сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Украинского политзаключенного Владимира Дудку переместили из медицинской части в исправительную колонию, несмотря на то, что состояние его здоровья остается крайне нестабильным. Владимир продолжает жаловаться на сильные головные боли, повышенное давление, боли в желудке и сыпь по всему телу. В колонии, где незаконно удерживается украинец, отсутствуют какие-либо препараты для его лечения", - отметила она.

Омбудсмен подчеркнула - родным Владимира сих пор не сообщили рекомендации врача и установленный диагноз, чтобы передать необходимые медикаменты.

"Владимир Дудка находится в группе риска относительно заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, а значит его перевод в бараки подвергает опасности жизнь гражданина Украины", - отметила она.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять меры относительно сообщения Владимиру Дудке и его родственникам установленного диагноза и способствовать надлежащему медико-санитарному обеспечению гражданина Украины, с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020.

Украинский омбудсмен также требует "оказать качественную врачебную помощь украинскому политзаключенному".

Как сообщал Укринформ, Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Севастополе, их обвинили в подготовке диверсии организованной группой.

В апреле 2019 года севастопольский "суд" приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

 
Общество Владимир Дудка

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