Сумскую власть призвали восстановить перевозки немедленно и безопасно Представитель общественного движения урбанистов Владимир Ведмедев призвал городские власти немедленно восстановить работу коммунального транспорта в обычном режиме и предоставил рекомендации как организовать его безопасную работу во время карантина.

На фото: маркировка двойных сидений и салона с запретом садиться рядом и приближаться к кабине водителя.

"В то время как другие города или уже возобновили работу коммунального транспорта в обычном режиме без справок и спецпропусков, или возобновят ее завтра, наша власть собралась тянуть с этим до понедельника 25 мая вопреки правительственному распоряжению, потому что нужно еще хотя бы немного сохранить монополию частников.

Сумчане должны знать, что правительство Украины никогда не запрещало городские пассажирские перевозки в обычном режиме в электроавтотранспорте, кроме метрополитена. Правительственные постановления касались именно автомобильного транспорта. И в этом была своя логика потому, что автомобильный транспорт в городах преимущественно малогабаритный - те же маршрутки и большинство автобусов. А трамваи и троллейбусы, наоборот, абсолютно все крупногабаритные. Следовательно, таким образом, гораздо легче избежать распространения вируса.

Зато Сумская городская власть сделала все с точностью до наоборот. Сначала она вообще отменила работу троллейбусов в обычном режиме и изменила схему движения маршруток, разделив их маршруты по центру города и радикально уменьшив их количество. А позднее пустила троллейбусы по справками пустыми по городу, тем самым дополнительно загоняя коммунальное предприятие в долги, а сумчан заставляя давиться в переполненных маршрутках, где на практике, ни о каких справках и ограничениях количества речи не было. Поэтому "благодарить" за остановленные троллейбусы, и коммунальный транспорт по справками нужно исключительно Сумскую власть.

Понятно, что это была явная имитация борьбы с коронавирусом в интересах частных перевозчиков.

Поэтому призываю Сумскую городскую власть немедленно восстановить работу коммунального транспорта в обычном режиме и в достаточном количестве при этом приняв все необходимые меры, чтобы не подвергать горожан опасности и избежать распространения коронавируса.

Для этого следует документально обеспечить ряд необходимых условий:

Дистанцирование

В городском пассажирском транспорте проще обеспечить большее дистанцирование пассажиров, чем в пригородном, или межобластном, поэтому стоит этим воспользоваться, введя ограничение количества пассажиров не в пределах общего количества сидений, а 50 процентов от их наличного количества. Это уже введено в Киеве.

Существуют два вида размещения сидений в салонах городского транспорта - одинарные сиденья вдоль всего салона и двойные сидения (два сиденья рядом, или одно сидение на двух пассажиров). В случае с одинарными - рассаживаем пассажиров через одно сиденье, в случае двойных сидений (самый распространенный вид компоновки) рассаживаем их один за другим, но не рядом.

В каждом транспортном средстве нужно обеспечить информирование о схеме рассадки пассажиров путем наглядной информации (объявления с графической схеме, нанесение соответствующей маркировки на сиденья).

При этом отмена льготного проезда по возрасту должна продолжаться до конца карантина иначе, во время ограничения количества пассажиров, другие категории населения просто не смогут воспользоваться коммунальным транспортом.

Дезинфекция

Кроме обычной дезинфекции перед выездом должно проводиться увлажнение и протирание перил дезинфицирующим средством после осуществления каждого рейса на конечной остановке. У каждой входной двери следует разместить антисептические средства для пассажиров.

Безопасность водителей

Каждое коммунальное транспортное средство должно выходить в рейс только при наличии кондуктора, чтобы избежать общения водителя с пассажирами. Кабину водителя вместе с передними дверями следует отделить клейкой лентой или другой маркировкой от контакта с пассажирами.

Настоящий масочный режим

Пассажиры, водитель, кондукторы и другие члены экипажа во время всего рейса должны находиться в респираторах или масках. Учитывая, что многие пассажиры пренебрегают правилами карантина, надевая маску на подбородок, или оставляя нос открытым, то в распоряжениях должно быть указано, что средства защиты должны обязательно покрывать нос и рот.

Постоянное сквозное проветривание

На улице, при условии дистанцирования, заразиться почти невозможно. Скопление людей и отсутствие свежего воздуха идеальная среда для распространения вируса. Обеспечить циркуляцию воздуха можно путем открывания форточек и люков при осуществлении рейса. Тогда концентрация вируса будет очень незначительной, а мы помним, что именно доза всегда важна для заражения.

Имеем в виду, что в определенных типах маршруток (например некоторых типах "Рут") вообще отсутствуют форточки в салоне, есть только возле водителя, поэтому вспоминаем и об использовании люков для проветривания.

А следовательно, должно быть обеспечено сквозное проветривание транспортных средств в городских пассажирских перевозках в течение каждого рейса путем открывания всех форточек и люков", - отметил он.