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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14482

В Сумах киевляне чистят ливневую канализацию

Начали с ул. Харьковская, на которой параллельно идет ремонт дорожного покрытия.

Как сообщил мэр Сум Александр Лысенко, специалисты провели обследование, и оно показало, что сеть почти наполовину забита песком, хотя ее мощность доказывает, что справиться с тем количеством воды, которое выпадает во время ливней, - реально. В решении этого вопроса было принято решение воспользоваться помощью киевских специалистов, которые занимаются этим профессионально по всей Украине. На первых 600 м прочистки они уже вывезли почти целую машину песка, впереди еще 1,3 км работы вдоль дороги.

Директор департамента инфраструктуры города Александр Журба заметил, что главная задача - устранить прежде всего проблемные моменты (на ул. Харьковская и пр. Лушпы), а работы по очистке ливневых сетей, заказчиком которых является КП «Дорремстрой», будут проводить полторы недели.

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