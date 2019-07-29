В Сумах киевляне чистят ливневую канализацию

Как сообщил мэр Сум Александр Лысенко, специалисты провели обследование, и оно показало, что сеть почти наполовину забита песком, хотя ее мощность доказывает, что справиться с тем количеством воды, которое выпадает во время ливней, - реально. В решении этого вопроса было принято решение воспользоваться помощью киевских специалистов, которые занимаются этим профессионально по всей Украине. На первых 600 м прочистки они уже вывезли почти целую машину песка, впереди еще 1,3 км работы вдоль дороги.
Директор департамента инфраструктуры города Александр Журба заметил, что главная задача - устранить прежде всего проблемные моменты (на ул. Харьковская и пр. Лушпы), а работы по очистке ливневых сетей, заказчиком которых является КП «Дорремстрой», будут проводить полторы недели.
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