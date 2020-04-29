На Сумщине расширилась география распространения коронавируса Сегодня, 21 мая, в Лебедине был зафиксирован первый официально подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Болезнь обнаружили у матери женщины, которая недавно вернулась из Москвы, тест дочери показал отрицательный результат. Эту информацию подтвердили в Сумском областном лабораторном центре МОЗ Украины, пишет Лебединский горсовет.

У обоих протестированных констатируют ухудшение самочувствия и повышение температуры тела до 38 °С, состояние еще одного члена семьи пока является удовлетворительным, необходимые тесты им будет сделано завтра. Семейный врач семьи сообщает о том, что женщина - потенциальный носитель убеждает: «После возвращения из России она вместе с другими членами семьи отбыли обязательную самоизоляцию, ни с кем не контактировали, продукты и все необходимые вещи им приносили родные и оставляли во дворе домохозяйства».

Медики мобильной бригады скорой медицинской помощи Лебединского ЦРБ и в дальнейшем будут делать заборы биоматериала при подозрении на COVID-19 и направлять в Сумской областной лабораторный центра для проведения ПЦР-тестирования жителей города и района.