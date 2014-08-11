У Глухові на тротуарі з’явилась вишиванка

«Школа мистецтв вирішила відсвяткувати День Вишиванки по-своєму і розмалювала тротуар. Чому? Тому що так в Глухові ще ніхто не робив», - повідомила на своїй сторінці у ФБ директор закладу Анна Мироненко, пише Неделя.
Ко Дню вышиванки работники КП «Зеленстрой» создают в центре Сум цветник-вышиванку....
До дня вишиванки, що відзначається 21 травня, відділ у справах молоді та спорту організовує для сумчан фотоконкурс «Моя вишиванка»....
Сьогодні, 16 травня , у Сумах відбудеться виставка-презентація вишитих робіт....
В канун Всемирного Дня вышиванки глуховчане украсили стометровку ярким орнаментом....
«Вишиванки для панянки», а именно так называется выставка, откроется в городской галерее 12 августа....