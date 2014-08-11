У Глухові на тротуарі з’явилась вишиванка Так креативно до святкування Дня вишиванки підійшла школа мистецтв. Перед входом у заклад на тротуарі намалювали український орнамент.

«Школа мистецтв вирішила відсвяткувати День Вишиванки по-своєму і розмалювала тротуар. Чому? Тому що так в Глухові ще ніхто не робив», - повідомила на своїй сторінці у ФБ директор закладу Анна Мироненко, пише Неделя.