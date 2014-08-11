Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00278

У Глухові на тротуарі з’явилась вишиванка

Так креативно до святкування Дня вишиванки підійшла школа мистецтв. Перед входом у заклад на тротуарі намалювали український орнамент.

«Школа мистецтв вирішила відсвяткувати День Вишиванки по-своєму і розмалювала тротуар. Чому? Тому що так в Глухові ще ніхто не робив», - повідомила на своїй сторінці у ФБ директор закладу Анна Мироненко, пише Неделя.

Общество Вышиванки

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Цветник-вышиванку высаживают в Сумах
Сегодня 13:51

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Ко Дню вышиванки работники КП «Зеленстрой» создают в центре Сум цветник-вышиванку....

Сумчан запрошують взяти участь у фотоконкурсі "Моя вишиванка 2020"
Вчера 10:07

Сумчан запрошують взяти участь у фотоконкурсі "Моя вишиванка 2020"

До дня вишиванки, що відзначається 21 травня, відділ у справах молоді та спорту організовує для сумчан фотоконкурс «Моя вишиванка»....

У Сумах відбудеться виставка вишиванок
16.05.2019 08:26

У Сумах відбудеться виставка вишиванок

Сьогодні, 16 травня , у Сумах відбудеться виставка-презентація вишитих робіт....

В Глухове разукрасили люки в орнаменты вышиванок
17.05.2018 11:55

В Глухове разукрасили люки в орнаменты вышиванок

В канун Всемирного Дня вышиванки глуховчане украсили стометровку ярким орнаментом....

11.08.2014 14:51

В Сумах презентуют женские вышиванки с орнаментами разных регионов Украины

«Вишиванки для панянки», а именно так называется выставка, откроется в городской галерее 12 августа....

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Сегодня 17:07
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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