В Сумах появилась цветочная вышиванка

На создание клумбы, площадью около 50 кв. м, использовали больше 10 мешков разноцветной мульчи и гравия, также здесь высадили цветы - ценерарию, альтернатеру и бархатцы, выращенные на КП «Зеленстрой». Автором «рисунка» клумбы выступил директор предприятия Владимир Лаврик. По его словам, за основу идеи взяты орнамент на тротуаре, который был оборудован в сквере в прошлом году.
На следующей неделе планируется обустройство клумбы у фонтана «Садко». Работы будут проведены совместно со СНАУ.
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