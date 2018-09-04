В Сумах появилась цветочная вышиванка Работники КП «Зеленстрой» высадили возле памятника Тарасу Шевченко тематическую клумбу в форме традиционного орнамента украинской национальной одежды.

На создание клумбы, площадью около 50 кв. м, использовали больше 10 мешков разноцветной мульчи и гравия, также здесь высадили цветы - ценерарию, альтернатеру и бархатцы, выращенные на КП «Зеленстрой». Автором «рисунка» клумбы выступил директор предприятия Владимир Лаврик. По его словам, за основу идеи взяты орнамент на тротуаре, который был оборудован в сквере в прошлом году.

На следующей неделе планируется обустройство клумбы у фонтана «Садко». Работы будут проведены совместно со СНАУ.