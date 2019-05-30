В Сумах на территории Спасо-Преображенского собора установили детскую площадку Ее открытие пройдет 24 мая в 12:00 при участии митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия.

Торжественное открытие и благословение детской площадки отдыха, установленной во дворе Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Сумы состоится после завершения Божественной литургии.