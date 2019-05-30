В Сумах на территории Спасо-Преображенского собора установили детскую площадку

Торжественное открытие и благословение детской площадки отдыха, установленной во дворе Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Сумы состоится после завершения Божественной литургии.
Карусель, которую так долго ждали дети, сломали быстро и, скорее всего, взрослые....
На следующий год хотят запланировать установку 50-60 детских площадок по городу....
Аварийная детская площадка на пр. Лушпы, 10 пока остается недемонтированной....
Рассмотрение дела по факту нанесения телесных повреждений охраннику собора будет продолжено 5 июня....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запрет строительства ТРЦ напротив Спасо-Преображенского собора в г. Сумы»....