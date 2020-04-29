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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:19448

В Сумах хотят возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС считает возможным возобновление работы городского общественного транспорта в обычном режиме, но с ограничениями.

Сегодня, 21 мая, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вышла в исполнительный комитет с предложениями по дальнейшей работе городского общественного транспорта в обычном режиме – отмена радиальных маршрутов для частных перевозчиков и спецрейсов для коммунального.

При возвращении его к обычному режиму комиссия считает на необходимым оставить в силе нормы об обязательном соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий в транспортных средствах и ограничения по количеству пассажиров, которые могут одновременно находиться в транспортном средстве - в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на это транспортное средство.

Также члены комиссии считают нужным оставить требование об использовании водителями и пассажирами средств личного индивидуальной защиты, а для ограничения пребывания в местах скопления детей и лиц пожилого возраста (наиболее подверженных заражению COVID-19), пока не предоставлять льготы на проезд в частном пассажирском транспорте учащимся 1-4 классов (в течение календарного года) и пенсионерам по возрасту.

Протокол можно посмотреть здесь.

Когда пройдет заседание исполкома, пока неизвестно.

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