Экс-глава Глуховской райгосадминистрации возглавит Шосткинскую Кабмин согласовал кандидатуру экс-руководительницы Глуховской РГА Виктории Сокол на должность главы Шосткинской РГА.

Кабинет министров Украины согласовал 6 новых глав районных государственных администраций в пяти областях. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram. В частности, правительство согласовало Викторию Сокол на должность главы Шосткинской РГА Сумской области.

Напомним: Виктория Сокол с марта 2017 года работала главой Глуховской райгосадминистрации, а с декабря 2019-го - начальником отдела мобилизационной работы Шосткинского городского совета.