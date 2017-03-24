Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15299

Экс-глава Глуховской райгосадминистрации возглавит Шосткинскую

Кабмин согласовал кандидатуру экс-руководительницы Глуховской РГА Виктории Сокол на должность главы Шосткинской РГА.

Кабинет министров Украины согласовал 6 новых глав районных государственных администраций в пяти областях. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram. В частности, правительство согласовало Викторию Сокол на должность главы Шосткинской РГА Сумской области.

Напомним: Виктория Сокол с марта 2017 года работала главой Глуховской райгосадминистрации, а с декабря 2019-го - начальником отдела мобилизационной работы Шосткинского городского совета.

Фото
Политика Виктория Сокол

По тематике

Экс-глава Глуховской райгосадминистрации трудоустроилась в Шостке
09.12.2019 15:00

Экс-глава Глуховской райгосадминистрации трудоустроилась в Шостке

Сегодня, 9 декабря, мэр Николай Нога сообщил подчиненным о новом кадровом назначении....

Главу Глуховской РГА наградили медалью
25.10.2018 10:19

Главу Глуховской РГА наградили медалью

Викторию Сокол отметили медалью «За безупречную службу»....

В Глухове представили новую главу РГА
05.04.2017 11:56

В Глухове представили новую главу РГА

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко официально представил руководству и общественности главу Глуховской райгосадминистрации Викторию Сокол, которая была назначена на должность...

Глуховская РГА получила руководителя
24.03.2017 12:35

Глуховская РГА получила руководителя

Соответствующее распоряжение №69 / 2017-рп о назначении главы райгосадминистрации подписал 23 марта Президент Украины Петр Порошенко....

view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.