Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:00274

На Соборной устанавливают фасадные часы с колокольным звоном

21 мая в Ромнах начали устанавливать «фасадные часы с колокольным звоном» на историческом здании по улице Соборной, 1.

Фотографиями рабочего процесса поделились на сайте Роменской горсовета. Между тем, в соцсетях роменчане уже активно обсуждают городскую новинку.

«Спасибо за реализацию данного проекта: инициатора - Григорию Стрельченко, за поддержку и реализацию проекта - городскому голове Сергею Салатуну, заместителю городского головы Серге. Хоронько, всему депутатскому корпусу города, отделу культуры исполнительного комитета Роменского городского совета и начальнику Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайных ситуаций Сергею Беляеву», говорится на сайте Роменского горсовета.

Общество Ромны Часы

По тематике

На Сумщине подтвержден новый случай заболевания COVID-19
23.04.2020 16:37

На Сумщине подтвержден новый случай заболевания COVID-19

По состоянию на 23 апреля среди жителей г. Ромны специалистами эпидемиологического профиля Роменского горрайонного отдела Государственного учреждения «Сумской областной лабораторный...

В Ромнах ввели комендантский час
10.04.2020 17:58

В Ромнах ввели комендантский час

Такое решение приняла городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

На Соборной насмерть сбили женщину
10.03.2020 17:17

На Соборной насмерть сбили женщину

Происшествие произошло 9 марта, около 13:30, на улице Соборная города Ромны....

10.03.2020 17:05

В Ромнах созывают внеочередную сессию из-за коронавируса

На сайте Роменского горсовета сообщается, что во исполнение распоряжения главы Сумской облгосадминистрации от 25.02.2020 № 74-ОД «Об утверждении регионального плана...

Фотофакт: чем встречает Сумщина приезжих в Ромнах
09.03.2020 14:15

Фотофакт: чем встречает Сумщина приезжих в Ромнах

Фото туалета в Ромнах, у которого останавливаются маршурткы "Киев - Сумы" выложил в фейсбуке сумчанин Андрей Мараховский.... 1

Новости

На Сумщине расширилась география распространения коронавируса
Вчера 16:52
На Сумщине плюс один случай коронавируса
Вчера 09:21
Карантин в Украине продлили на месяц, но заметно ослабили
20.05.2020 18:55
В Сумах пройдет турнир по пляжному волейболу
Сегодня 09:00
В Сумах наносят дорожную разметку белорусской краской и пластиком (видео)
Сегодня 08:29
На Соборной устанавливают фасадные часы с колокольным звоном
Сегодня 08:00
В Сумах хотят возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме
Вчера 22:19
Сумські байкери у вишиванках влаштували мотопробіг
Вчера 17:29
В Сумах на территории Спасо-Преображенского собора установили детскую площадку
Вчера 17:16
В Сумах появилась цветочная вышиванка
Вчера 17:07
У Глухові на тротуарі з’явилась вишиванка
Вчера 17:00
В Сумах киевляне чистят ливневую канализацию
Вчера 16:14
view counter

Статьи

Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Экс-игрок ПФК «Сумы» играет в чемпионате Беларуси
09.05.2020 18:26
С Победой… в Аргентину!
08.05.2020 16:21
Реалізація благодійного заходу «ДОПОМАГАЄМО РАЗОМ» від ТОВ «АВІС УКРАЇНА» 1
08.05.2020 14:39
Понад 126 млн грн отримали лікарні Сумської області за квітень в межах Програми медичних гарантій
06.05.2020 22:36
Рекордсмен Википедии из Глухова первые 229 статей написал за 8 дней
04.05.2020 19:42
З турботою про кожного: Лінія магазинів EVA забезпечила 242 опорні лікарні засобами дезінфекції на час карантину
04.05.2020 10:01
Більше третини депутатів Сумської облради покинули свої фракції за час своєї каденції 1
30.04.2020 13:21
Поможет ли геморрою профилактика?
29.04.2020 12:53
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.