На Соборной устанавливают фасадные часы с колокольным звоном 21 мая в Ромнах начали устанавливать «фасадные часы с колокольным звоном» на историческом здании по улице Соборной, 1.

Фотографиями рабочего процесса поделились на сайте Роменской горсовета. Между тем, в соцсетях роменчане уже активно обсуждают городскую новинку. «Спасибо за реализацию данного проекта: инициатора - Григорию Стрельченко, за поддержку и реализацию проекта - городскому голове Сергею Салатуну, заместителю городского головы Серге. Хоронько, всему депутатскому корпусу города, отделу культуры исполнительного комитета Роменского городского совета и начальнику Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайных ситуаций Сергею Беляеву», говорится на сайте Роменского горсовета.