На Соборной устанавливают фасадные часы с колокольным звоном

Фотографиями рабочего процесса поделились на сайте Роменской горсовета. Между тем, в соцсетях роменчане уже активно обсуждают городскую новинку.
«Спасибо за реализацию данного проекта: инициатора - Григорию Стрельченко, за поддержку и реализацию проекта - городскому голове Сергею Салатуну, заместителю городского головы Серге. Хоронько, всему депутатскому корпусу города, отделу культуры исполнительного комитета Роменского городского совета и начальнику Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайных ситуаций Сергею Беляеву», говорится на сайте Роменского горсовета.
По состоянию на 23 апреля среди жителей г. Ромны специалистами эпидемиологического профиля Роменского горрайонного отдела Государственного учреждения «Сумской областной лабораторный...
Такое решение приняла городская комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
Происшествие произошло 9 марта, около 13:30, на улице Соборная города Ромны....
На сайте Роменского горсовета сообщается, что во исполнение распоряжения главы Сумской облгосадминистрации от 25.02.2020 № 74-ОД «Об утверждении регионального плана...
Фото туалета в Ромнах, у которого останавливаются маршурткы "Киев - Сумы" выложил в фейсбуке сумчанин Андрей Мараховский.... 1