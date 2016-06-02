В Сумах наносят дорожную разметку белорусской краской и пластиком (видео) Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера, добавив видео результата.

«Сумы, ул. М. Лушпы. Нанесение дорожной разметки белорусской краской. 21/05/2020.

П.С. Только прошу одно, не говорите мне, что в Украине есть получше краска! Поверьте мне, наше предприятие перепробовало всех производителей Украины, и результат вы сами видели. Главный критерий у белорусской краски, это ценовая политика! Цена на удивление не выше, чем у наших отечественных производителей! Но а самое главное - КАЧЕСТВО!», - написал он.

Кроме того, часть разметки делают пластиком.

«Друзья! Наконец-то дошла очередь пластиковой разметки и до моего любимого родного города Сумы. Уверен абсолютно, что с текущего года, все новые, капитально отремонтированные дороги, будут размечены только «пластиком», а остальные, хоть и краской, но как минимум белорусской», - написал А.Вегера в другом посте.