В Сумах пройдет турнир по пляжному волейболу

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-президент Федерации волейбола Украины, сумской тренер Валерий Самодай.
Турнир пройдет на Студенческом пляже в парке им. Кожедуба. Заявки принимаются до начала соревнований в 10.00 30 мая.
Тел. для справок 050-615-83-98.
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