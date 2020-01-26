В Сумах пройдет турнир по пляжному волейболу 30-31 мая в Сумах пройдет открытый турнир по пляжному волейболу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал вице-президент Федерации волейбола Украины, сумской тренер Валерий Самодай.

Турнир пройдет на Студенческом пляже в парке им. Кожедуба. Заявки принимаются до начала соревнований в 10.00 30 мая.

Тел. для справок 050-615-83-98.