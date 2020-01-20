Сумчан приглашают на велобревет

Изюминкой этого бревета (велозаезда на 200 км, нужно уложиться в 13,5 часов) является встреча с коллегами из других клубов. В частности, POLTAVARANDONNEURS проводит одноименный бревет с общим с сумчанами КП в шинке «Подкова».
Обсуждение http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtopic.php?f=38&t=5459.
Регистрация https://randonneurs-ua.org/events/521.
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