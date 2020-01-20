Сумчан приглашают на велобревет Открыта регистрация на BRM 200 км «Ахтырская подкова», который состоится 30 мая.

Изюминкой этого бревета (велозаезда на 200 км, нужно уложиться в 13,5 часов) является встреча с коллегами из других клубов. В частности, POLTAVARANDONNEURS проводит одноименный бревет с общим с сумчанами КП в шинке «Подкова».

Обсуждение http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtopic.php?f=38&t=5459.

Регистрация https://randonneurs-ua.org/events/521.