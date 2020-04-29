На Сумщине еще один случай коронавируса По состоянию на 22 мая в Сумской области 166 случаев заболевания Covid-19.

За прошедшие сутки в области зафиксирован 1 случай коронавирусной инфекции в г. Лебедин. Также подтверждено выздоровление от коронавируса четырех пациентов. Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 106 человек, из них 4 - за прошедшие сутки (г. Шостка - 1, г. Кролевец - 1, г. Глухов - 1, Глуховский район - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 42 случая заболевания (21 выздоровел), в Сумском районе – 12 (0 ), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп – 14 (11), Конотопский район – 26 (24, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (27, 2 умерло), г. Шостка – 14 (10 ), Тростянецкий район – 2 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (0 ), г. Белополье – 1 (1), г. Ромны – 7 (2), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (2), г. Бурынь – 1 (0 ), Ахтырский район – 1 (0 ).

Продолжают лечиться 56 пациентов.