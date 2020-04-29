Ситуация с коронавирусом в Украине: снова падение

Как сообщает Центр общественного здоровья, всего в Украине подтверждено 20148 случаев COVID-19, из них 6585 выздоровели, 588 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 442 случаев. Всего в Украине исследовано 267 185 образцов методом ПЦР.
В общем заболели 1434 ребенка и 3907 медиков. На амбулаторном лечении 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6332 человек, из них 248 детей и 717 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 588 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.
В общем 6585 пациентов уже выздоровели, в частности 1722 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 824 (441 выздоровел)
- Волынская обл. - 740 (177 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 859 (176 выздоровели)
- Донецкая обл. - 141 (57 выздоровели)
- Житомирская обл. - 607 (273 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1003 (255 выздоровели)
- Запорожская обл. - 401 (221 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1268 (596 выздоровели)
- г. Киев - 2522 (338 выздоровели)
- Киевская обл. - 1344 (262 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 460 (344 выздоровели)
- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)
- Львовская обл. - 1240 (250 выздоровели)
- Николаевская обл. - 277 (109 выздоровели)
- Одесская обл. - 814 (106 выздоровели)
- Полтавская обл. - 266 (218 выздоровели)
- Ривненская обл. - 1323 (453 выздоровели)
- Сумская обл. - 166 (106 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1105 (720 выздоровели)
- Харьковская обл. - 866 (208 выздоровели)
- Херсонская обл. - 173 (133 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 299 (89 выздоровели)
- Черкасская обл. - 383 (227 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2905 (752 выздоровели)
- Черниговская обл. - 119 (41 выздоровел).
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