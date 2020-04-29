Ситуация с коронавирусом в Украине: снова падение После трех дней роста в Украине снова подтверждено меньшее число новых подтвержденных случаев COVID-19.

Как сообщает Центр общественного здоровья, всего в Украине подтверждено 20148 случаев COVID-19, из них 6585 выздоровели, 588 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 442 случаев. Всего в Украине исследовано 267 185 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1434 ребенка и 3907 медиков. На амбулаторном лечении 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6332 человек, из них 248 детей и 717 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 588 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

В общем 6585 пациентов уже выздоровели, в частности 1722 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 824 (441 выздоровел)

- Волынская обл. - 740 (177 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 859 (176 выздоровели)

- Донецкая обл. - 141 (57 выздоровели)

- Житомирская обл. - 607 (273 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1003 (255 выздоровели)

- Запорожская обл. - 401 (221 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1268 (596 выздоровели)

- г. Киев - 2522 (338 выздоровели)

- Киевская обл. - 1344 (262 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 460 (344 выздоровели)

- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)

- Львовская обл. - 1240 (250 выздоровели)

- Николаевская обл. - 277 (109 выздоровели)

- Одесская обл. - 814 (106 выздоровели)

- Полтавская обл. - 266 (218 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1323 (453 выздоровели)

- Сумская обл. - 166 (106 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 1105 (720 выздоровели)

- Харьковская обл. - 866 (208 выздоровели)

- Херсонская обл. - 173 (133 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 299 (89 выздоровели)

- Черкасская обл. - 383 (227 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 2905 (752 выздоровели)

- Черниговская обл. - 119 (41 выздоровел).