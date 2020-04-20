Сумской вуз вошел в список лучших в мире

В рейтинг лучших вузов в мире в 2020 году попали 6 украинских вузов. Среди них – 2 харьковских вуза, 2 киевских, один сумской и один львовский.
Об этом свидетельствуют данные одного из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов QS World University Rankings.
Рейтинг учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников со стороны работодателей.
Украинские вузы, вошедшие в перечень:
Харьковский национальный университет имени Каразина.
Киевский национальный университет имени Шевченко.
Харьковский политехнический институт.
Киевский политехнический институт имени Сикорского.
Сумской государственный университет.
Национальный университет "Львовская политехника".
В то же время, в Европе лучшим высшим учебным заведением признали Оксфордский университет, за ним следуют Швейцарский федеральный технологический институт, Кембриджский университет, Университетский колледж Лондона и Имперский колледж Лондона.
Топ-5 вузов мира:
Массачусетский технологический институт.
Стэнфордский университет.
Гарвардский университет.
Оксфордский университет.
Калифорнийский технологический институт.
В СумГУ проходят вебинары-тренинги в рамках первого в Украине проекта психологической подготовки к ВНО....
Только каждый четвертый считает уровень предоставления такой услуги хорошим....
Только каждый пятый считает уровень предоставления такой услуги хорошим....
Только каждый шестой считает их хорошими, или даже отличными....
А за новичков не очень....