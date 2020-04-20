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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской вуз вошел в список лучших в мире

Шесть украинских вузов вошли в список лучших в мире.

В рейтинг лучших вузов в мире в 2020 году попали 6 украинских вузов. Среди них – 2 харьковских вуза, 2 киевских, один сумской и один львовский.

Об этом свидетельствуют данные одного из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов QS World University Rankings.

Рейтинг учитывает репутацию вуза в академической среде, цитируемость научных публикаций, соотношение преподавателей и студентов, оценку выпускников со стороны работодателей.

Украинские вузы, вошедшие в перечень:

Харьковский национальный университет имени Каразина.

Киевский национальный университет имени Шевченко.

Харьковский политехнический институт.

Киевский политехнический институт имени Сикорского.

Сумской государственный университет.

Национальный университет "Львовская политехника".

В то же время, в Европе лучшим высшим учебным заведением признали Оксфордский университет, за ним следуют Швейцарский федеральный технологический институт, Кембриджский университет, Университетский колледж Лондона и Имперский колледж Лондона.

Топ-5 вузов мира:

Массачусетский технологический институт.

Стэнфордский университет.

Гарвардский университет.

Оксфордский университет.

Калифорнийский технологический институт.

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