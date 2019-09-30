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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54354

Новые сумские остановки уже ржавеют

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Пархоменко.

«Александр Лысенко, злые языки говорят, что в этом году Сумской городской совет снова с этими специалистами заключает договоры на обустройство остановок по цене однокомнатной квартиры», - обратился он к мэру Сум. Ответа не последовало.

Общество Остановки

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