Новые сумские остановки уже ржавеют

«Александр Лысенко, злые языки говорят, что в этом году Сумской городской совет снова с этими специалистами заключает договоры на обустройство остановок по цене однокомнатной квартиры», - обратился он к мэру Сум. Ответа не последовало.
В прошлом году новые стеклянные евроостановки подверглись набегам вандалов до десятка раз....
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение экономить на установке остановок....
Поручение заметить старую остановку «4-я горбольница» по улице Ремесленной городской голова Сум дал еще в ноябре 2019 года....
За год установили аж одну табличку....
За полгода сумские чиновники не нашли денег на указатели остановок, установленных в 2017-2018 годах....