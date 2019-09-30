Новые сумские остановки уже ржавеют Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Пархоменко.

«Александр Лысенко, злые языки говорят, что в этом году Сумской городской совет снова с этими специалистами заключает договоры на обустройство остановок по цене однокомнатной квартиры», - обратился он к мэру Сум. Ответа не последовало.