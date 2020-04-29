На Сумщине всего 11 пациентов с коронавирусом в больницах Об этом сегодня, 22 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, из 166 человек, у которых методом ПЦР было подтверждено коронавирусную болезнь COVID-19, уже вылечились 104. На лечении находятся 56, 11 из них лечатся в стационарах больницы.