На Сумщине всего 11 пациентов с коронавирусом в больницах

По его словам, из 166 человек, у которых методом ПЦР было подтверждено коронавирусную болезнь COVID-19, уже вылечились 104. На лечении находятся 56, 11 из них лечатся в стационарах больницы.
Об этом сегодня, 22 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
Об этом сегодня, 22 мая, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....
За последние сутки на Сумщине подтверждено выздоровление от коронавируса четырех пациентов....
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